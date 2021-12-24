Keşan Belediyesi anne köpek ve 4 yavrusuna sahip çıktı

KEŞAN, EDİRNE (AA) - Keşan Belediyesi, anne köpek ve yeni doğan 4 yavrusuna sıcak yuva sağladı.

Keşan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe sakinlerinin haber vermesi üzerine, Aşağı Zaferiye Mahallesi Adalı Caddesi'nde anne köpek ve yeni doğan 4 yavrusunun yanına gitti.

Ekipler, mahalle sakinlerince bakılan köpekleri alarak Keşan Sokak Hayvanları Geçici Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürdü.

Anne ve yavru köpeklere burada sıcak yuva sağlandı ve yiyecek verildi.

Yavru köpeklerin sütten kesildikten sonra sahiplendirilecekleri bildirildi.