Keşan Belediyesi 65 yaş üstü gruba 2065 fidan dağıtacak
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Keşan Belediyesi 65 yaş üstü gruba 2065 fidan dağıtacak

Keşan Belediye Başkanlığı Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından yaşlılara yönelik fidan dağıtımı yapılacak.

Keşan Belediyesi 65 yaş üstü gruba 2065 fidan dağıtacak
05.06.2020 18:13 | Son Güncelleme: 05.06.2020 18:13

Keşan Belediye Başkanlığı Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından yaşlılara yönelik fidan dağıtımı yapılacak.

Belediyeden yapılan açıklamada, 7 Haziran'da sokağa çıkacak 65 yaş ve üstü vatandaşlara "Çocuklar gölgesinde büyüsün" sloganı kapsamında Alparslan Türkeş ve Cumhuriyet meydanları ile Mehmet Gemici Cennet Bahçesi'nde 12.00-17.30 saatleri arasında 2 bin 65 fidan dağıtımı yapılacağı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hava kirliliği konusunda yapılan çalışmalar sonucu bir önceki kış dönemi hava kalitesine istinaden yüzde 25 iyileşme sağlandı. 2019/2020 kış sezonunda kömür denetimleri gerçekleştirildi. 11 kömür firmasına ait numuneler alındı, standartlara uygun olmayan 308 ton kömür kaldırıldı. Ayrıca Keşan Merkez Atık Su Arıtma Tesisi'nde günde 18 bin 96 metreküp, Yayla Atık Su Arıtma Tesisi'nde günde 2 bin 407 metreküp ve Erikli Atıksu Arıtma Tesisi'nde günde 3 bin metreküp atık suyun arıtımı sağlandı."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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