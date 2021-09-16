Keşan Belediyesi 3 Mahalle Muhtarlığı için yeni yerler hazırlıyor… - Haberler
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Keşan Belediyesi 3 Mahalle Muhtarlığı için yeni yerler hazırlıyor…

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Keşan Belediyesi 3 Mahalle Muhtarlığı için yeni yerler hazırlıyor…

Keşan Belediye Başkanlığı; İspat Cami Mahalle, Yukarı Zaferiye Mahalle ve Büyük Cami Mahalle muhtarlıkları için yeni muhtarlık binası çalışmalarını başlattı.

Helvacıoğlu "3 mahalle muhtarlığımızı yeni yerlerine kavuşturacağız"

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, 3 mahalle muhtarlığının yeni yerlerine taşınması için gerekli çalışmaların başlatıldığını belirterek, "İspat Cami Mahalle Muıhtarlığımız Kurtuluş İlkokulumuzun önündeki yeni binasına taşınacak. Yukarı Zaferiye ve Büyük Cami Muhtarlıklarımıza da mahallelerinde yer hazırlıyoruz. Yukarı Zaferiye Mahalle muhtarlığı için Keşan Kent Müzemizin hemen yanında, Büyük Cami Mahalle Muhtarlığı için de Barış Parkımızın önünde çok güzel mekanlar oluşturuyoruz." dedi.

Helvacıoğlu, konuyla ilgili olarak sözlerini şöyle tamamladı: "Mahallemize yakışan, vatandaşlarımızın mahallesinde muhtarına ulaştığı çok güzel bir muhtarlık ve çevre düzenlemesini çok kısa zaman sonra sizlerle buluşturacağız. Muhtarlarımızın vatandaşımızın ihtiyaç duyduğunda hemen yanı başında olması için çalışıyoruz."

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