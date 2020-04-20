Keşan Belediyesi 23 Nisan coşkusunu evlere taşıyor Keşan Belediyesi, Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde, 23 Nisan coşkusunu evlere taşıyor.

Keşan Belediyesi, Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde "En güzel 23 Nisan şiirini yaz gönder, ödülünü al" konulu yarışma düzenlendi.

Son başvuru tarihi 21 Nisan 2020 Salı günü olan yarışma kapsamında, katılan herkese maske verilecek, ilk 3 kişi ise ödüllendirilecek.

En güzel şiiri yazan 1.ye laptop, 2.ye tablet, 3.ye ise akıllı saat hediye edilecek.

Yarışma katılmak isteyenlerin, şiiri yazıp, 0 284 714 02 00 WhatsApp Hattı'na göndermeleri gerekiyor.

23 NİSAN'DA EN SÜSLÜ BENİM EVİM YARIŞMASI

Keşan Belediyesi ve Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde, 23 Nisan etkinlikleri kapsamında, "23 Nisan'da En Süslü Benim Evim" sloganıyla bir ödüllü yarışma daha düzenlendi.

Yarışma kapsamında ister balkonunu, ister bahçesini isterse de evini temalı süsleyen ve süslediği evinin fotoğrafını çekerek, 0 284 714 02 00 WhatsApp hattına gönderen herkese maske seti verilecek.

Ayrıca evini en güzel süsleyen ilk 3 kişi de ödüllendirilecek.

1.ye buzdolabı, 2.ye çamaşır makinesi, 3.ye ise bulaşık makinesi hediye edilecek.

Yarışmaya katılmak isteyenlerin süslediği evinin fotoğrafını 0 284 714 02 00 WhatsApp Hattı'na göndermesi gerekiyor.

Kaynak: Bültenler