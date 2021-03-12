EDİRNE Keşan Belediye personeli, mesaiye İstiklal Marşı'nı okuyarak başladı
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EDİRNE Keşan Belediye personeli, mesaiye İstiklal Marşı'nı okuyarak başladı

12.03.2021 11:44 | Son Güncelleme: 12.03.2021 12:03
EDİRNE Keşan Belediye personeli, mesaiye İstiklal Marşı'nı okuyarak başladı

Keşan Belediye personeli, mesaiye İstiklal Marşı'nı okuyarak başladıEDİRNE'nin Keşan ilçe Belediyesi personeli, İstiklal Marşı'nın kabulünün 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla mesaiye İstiklal Marşı'nı okuyarak başladı.

Keşan Belediye personeli, mesaiye İstiklal Marşı'nı okuyarak başladı

EDİRNE'nin Keşan ilçe Belediyesi personeli, İstiklal Marşı'nın kabulünün 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla mesaiye İstiklal Marşı'nı okuyarak başladı.

Keşan Belediyesi personeli, 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma etkinlikleri kapsamında mesai öncesi belediye hizmet binası önünde sosyal mesafeli olarak belediye bandosu eşliğinde saygı duruşunda bulunarak, İstiklal Marşı'nı söyledi. Etkinlik, belediyenin sosyal medya hesaplarından da canlı yayınlandı.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Kurtuluş Savaşı ile İstiklal Marşı' nın önem ve anlamına dikkat çekerek, 'Bir milletin diriliş destanı başka hangi dizelerle kalplere dokunurdu Sayısız destanı tarih sayfalarına kazımış kahraman bir milletin göstermiş olduğu büyük fedakarlığın timsali olan İstiklal Marşı'mız Türk milletinin ortak sesidir. Malazgirt'te Alparslan ile açtığı çağı nice zaferlerle taçlandıran, Fatih'le çağ açıp, çağ kapayan, Anadolu insanının asla tutsak edilemeyeceğinin bildirisidir' dedi.

EDİRNE Keşan Belediye personeli, mesaiye İstiklal Marşı'nı okuyarak başladı
EDİRNE Keşan Belediye personeli, mesaiye İstiklal Marşı'nı okuyarak başladı
EDİRNE Keşan Belediye personeli, mesaiye İstiklal Marşı'nı okuyarak başladı
EDİRNE Keşan Belediye personeli, mesaiye İstiklal Marşı'nı okuyarak başladı
EDİRNE Keşan Belediye personeli, mesaiye İstiklal Marşı'nı okuyarak başladı
EDİRNE Keşan Belediye personeli, mesaiye İstiklal Marşı'nı okuyarak başladı
EDİRNE Keşan Belediye personeli, mesaiye İstiklal Marşı'nı okuyarak başladı
EDİRNE Keşan Belediye personeli, mesaiye İstiklal Marşı'nı okuyarak başladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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