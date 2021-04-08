Keşan Belediye Meclisi Toplantısı ertelendi
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Keşan Belediye Meclisi Toplantısı ertelendi

Anadolu Ajansı / İlker Gürel - Haberler | Güncel
Keşan Belediye Meclisi Toplantısı ertelendi

Keşan Belediye Meclisi'nin nisan ayı olağan toplantısı, Belediye Meclisi üyelerinden birinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması nedeniyle ertelendi.

Keşan Belediye Meclisi'nin nisan ayı olağan toplantısı, Belediye Meclisi üyelerinden birinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması nedeniyle ertelendi.

Toplantı öncesi, Belediye Meclisi Üyesi Erhan Engin'in yeni tip koronavirüs testi pozitif çıktı.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, yaptığı açıklamada, Engin ile temaslı olan meclis üyelerinin evlerinde izole olduklarını söyledi.

Helvacıoğlu, "Yoklamada üye salt çoğunluğun sağlanamadığını görüyoruz. Tüm belediye meclisi üyeleri 11 Nisan 2021 Pazar günü yeni tip koronavirüs testi yaptıracağız. Pazartesi günü de toplantımızı yapmak üzere karar verdik. Meclis üyelerimiz, birim amirlerimiz ve personelimize acil şifalar diliyorum." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlker Gürel

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