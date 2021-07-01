Keşan Belediye Meclisi Temmuz ayı toplantısı gerçekleştirildi
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Keşan Belediye Meclisi Temmuz ayı toplantısı gerçekleştirildi

Keşan Belediye Meclisi Temmuz ayı toplantısı gerçekleştirildi
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Başkan Büyükakın, İzmit ve Derince'de yoğun bir mesai harcayarak vatandaşlarla bir araya geldi.

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, İzmit ve Derince'de yoğun bir mesai harcayarak vatandaşlarla bir araya geldi. İzmit'in Akpınar, Kulfallı ve Arızlı köylerini ziyaret eden Başkan Büyükakın, Kuruçeşmeliler ile Bayburtlular Derneklerini de ayrı ayrı ziyaret etti. Derince Merkez'de de vatandaşlarla buluşan, esnaflara bereketli işler dileyen Başkan Büyükakın, "Şehrimize olan sevgimizi çalışarak, proje üreterek ve halkımızla her fırsatta bir araya gelerek gösteriyoruz" dedi. İzmit'teki ziyaretlerinde AK Parti İlçe Başkanı Ali Güney, Derince'deki temaslarında İlçe Belediye Başkanı Zeki Aygün ile AK Parti İlçe Başkanı Koray Merdan, Başkan Büyükakın'a eşlik ettiler.

"BİZİM TEK BİR ROTAMIZ VAR, VATANDAŞIMIZA HİZMET"

Kocaeli'nin her ilçesine hizmet ve projeleriyle değer kattıklarını, köylere büyük önem verdiklerini ziyaretlerinde belirten Başkan Büyükakın, "Ulaşım projelerinden altyapılara, üstyapıdan sağlık ve sosyal hizmetlerine kadar kente dair ihtiyaç duyulan her çalışmayı yapıyoruz. İnsanımızla birlikte yol yürüyor, çalışmalarımızla kentimize büyük dokunuşlar yapıyoruz. Kuruçeşme'ye gelecek tramvay projemizle ulaşımda çok önemli bir aşamaya bu bölgemiz geçecek" diye konuştu. "Halkımızın taleplerine hızlı bir şekilde cevap veriyor, çalışanlarımızla ihtiyaç duyulan çalışmaları hızlıca yapıyoruz" diyen Başkan Büyükakın, "Bizim tek bir rotamız var, vatandaşımıza hizmet. Projelerimizle bu rotamızdan asla şaşmadan yol alıyoruz" diye konuştu.

"KÖYLERİMİZİN DAHA DA GÜZELLEŞMESİ İÇİN YOĞUN ÇALIŞIYORUZ"

İzmit'in Akpınar, Kulfallı ve Arızlı köylerinde büyük sevgi ve ilgiyle karşılanan Kocaeli Büyükşeir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, çocuklarla yakından ilgilendi. Kadınların da ilgi gösterdiği ve taleplerini dile getirdiği ziyaretlerde, muhtarlardan köylerin eksiklikleri konusunda bilgi alan Başkan Büyükakın, "Öncelik sırasına köylerimizdeki eksiklikleri gidermek için çalışacağız. Büyükşehir Belediyesi olarak köylerimizin daha da güzelleşmesi için yoğun çalışıyoruz" diye konuştu. Ziyaretler çekilen hatıra fotoğraflarının ardından ona erdi.

Kaynak: Bültenler

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