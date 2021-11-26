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Keşan Belediye Meclisi Kasım Ayı 2.Toplantısı gerçekleştirildi

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Keşan Belediye Meclisi Kasım Ayı 2.Toplantısı gerçekleştirildi

-Keşan Belediyesi'nin 2022 Yılı Tahmini Gelir-Gider bütçesi 238 Milyon TL olarak kabul edildi.

KEŞAN, EDİRNE (Bültenler) - Keşan Belediyesi Kasım Ayı 2.oturumu 22 Kasım 2021 Pazartesi günü gerçekleştirildi.

Saat 15.00'de Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Şafak Uslu, Mitat Bulut, Barboros Tokgöz, Erhan Engin, Volkan Erkan, Zafer Topçu mazeretleri nedeniyle izinli sayılarak katılmadı.

Meclisin ilk oturumundaki 17.madde olarak görüşülen Belkoop Toplu Konut Döner Sermaye İşletmesinin kapatılması konusu görüşülerek oybirliği ile kabul edildi.

20.madde de yer alan Keşan Belediyesi'nin 2022 Yılı Bütçesi'nin Meclisçe görüşülerek tahmini gelir-gider bütçesi 238 Milyon TL olarak oybirliği ile kabul edildi.

21. madde de yer alan Keşan Belediyesi 2022 Yılı Performans Programı da okunarak oybirliği ile kabul edildi.

28.madde de yer alan Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü'nün talep ettiği Ödenek Talebi de oybirliği ile kabul edildi.

30. madde de yer alan Keşan Belediye Meclisi tarafından alınan karar ile Mevcut Durumda Su Aboneleri hakkındauygulanmakta olan indirimli su tarifesi düzenlemesi de görüşülerek indirimli su tarifesi 01 Aralık 2021 tarihinden itibaren oybirliği ile kabul edildi.

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