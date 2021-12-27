Keşan Belediye Başkanı'ndan, 'Beyaz Masa' isminin değiştirilmesini isteyen İmamoğlu'na tepki

EDİRNE'nin Keşan ilçe Belediyesi 'Alo 153 Beyaz Masa' ismini; İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) gelen 'O Alo 153 Beyaz Masa bizim, o ismi kullanmayın. Yoksa hukuki haklarımızı kullanırız' ihtarı üzerine "Alo 153 Çözüm Masası' olarak değiştirdi. İlçe Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu "Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da yapacak iş bulamadı bizimle uğraşıyor" diyerek tepki gösterdi.

Keşan Belediyesi'nin 'Alo 153 Beyaz Masa' hattının ismi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden gelen 'O bizim kullanmayın' yönündeki noter aracılığıyla bugün yapılan ihtarname üzerine 'Alo 153 Çözüm Masası' olarak değiştirildi. AK Parti'li Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, isim değişikliği konusunda belediyeye ihtarnamede bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterdi.

Helvacıoğlu, 'Alo 153 Beyaz Masa'nın 1990'lı yıllarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanlığı yaptığı dönemde oluşturulmuş bir uygulama olduğunu dile getirerek, "Yani 'Alo 153 Beyaz Masa' çeyrek asırlık bir halkla ilişkiler başarısıdır. Keşan Belediyesi ve sizler arasında oluşan köprünün, 'Beyaz Masa' olan adını İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden gelen ihtar üzerine bugünden itibaren 'Çözüm Masası' olarak değiştirdik. 11 mahallemiz ve mücavir alanlarımızdan gelen her talebe çözüm üretmeye devam edeceğiz. Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da yapacak iş bulamadı bizimle uğraşıyor. İmamoğlu bizimle uğraşma, İstanbul ile uğraş. Kısır çekişmelerin ve taş atmanın değil, taş üstüne taş koymanın peşinden hiç ayrılmayacağız" dedi.