Keşan Belediye Başkanı Helvacıoğlu, Saros'ta yoğun bir turizm sezonu beklediklerini ifade etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Keşan Belediye Başkanı Helvacıoğlu, Saros'ta yoğun bir turizm sezonu beklediklerini ifade etti

Keşan Belediye Başkanı Helvacıoğlu, Saros'ta yoğun bir turizm sezonu beklediklerini ifade etti
Anadolu Ajansı / İlker Gürel - Haberler | Güncel

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Saros'ta yoğun bir turizm sezonu beklediklerini belirtti.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Saros'ta yoğun bir turizm sezonu beklediklerini belirtti.

Helvacıoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, kademeli normalleşme süreciyle Saros Körfezi'nde turizm hareketliliğinin başladığını anımsattı.

Hareketliliğin temmuz ve ağustos aylarında zirve yapacağını öngördüklerini ifade eden Helvacıoğlu, okullarda erken açılma olmaması durumunda sezonun eylül ayına kadar devam edeceğini belirtti.

Turizm sezonuna belediye olarak hazır olduklarını vurgulayan Helvacıoğlu, "Biz haziran, temmuz, ağustos ve eylül aylarında belediye olarak kendi mücavir alanlarımızda hazırlıklıyız. Su, temizlik, ilaçlama, ulaşım, trafik ve buna benzer diğer hizmetlerle, ayrıca Yayla ve Erikli sahillerinde 'cep belediyelerimizle' beraber hazırlıklarımızı oluşturduk, personelimizi hazırladık." dedi.

Bazı kıyılarda görülen müsilajın (deniz salyası) şuan için Saros Körfezi'nde etkisinin olmadığını ifade eden Helvacıoğlu, şunları kaydetti:

"Saros Körfezi'nde şuanda müsilaj tehlikesi yok ancak olmayacak anlamına gelmiyor. Çünkü Marmara Denizi'nin bir bağlantısı da Çanakkale Boğazı ve Saros Körfezi. Bize ulaşması mümkün olsa da tecrübeli bir Çevre ve Şehircilik Bakanlığı var.

Bakanlığımız bu konuyla ilgili müthiş mücadele ediyor. Marmara Denizi'ni üzen bu müsilaj olayı bizde de olur ise önlemleri nasıl alacağımızı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızla, Valiliğimiz ile planlıyoruz."

???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlker Gürel

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ahmet Şık Joe Biden Süleyman Soylu Memduh Büyükkılıç Adil Karaismailoğlu
Magazin Hande Erçel Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı Ayşe Nil Şamlıoğlu
Spor Enes Ünal Şenol Güneş Mustafa Cengiz Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Keşan Belediye Başkanı Helvacıoğlu, Saros'ta yoğun bir turizm sezonu beklediklerini ifade etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.6.2021 11:05:23. #1.16#

title