Keşan Belediye Başkanı Helvacıoğlu, Saros'ta yoğun bir turizm sezonu beklediklerini ifade etti

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Saros'ta yoğun bir turizm sezonu beklediklerini belirtti.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Saros'ta yoğun bir turizm sezonu beklediklerini belirtti.

Helvacıoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, kademeli normalleşme süreciyle Saros Körfezi'nde turizm hareketliliğinin başladığını anımsattı.

Hareketliliğin temmuz ve ağustos aylarında zirve yapacağını öngördüklerini ifade eden Helvacıoğlu, okullarda erken açılma olmaması durumunda sezonun eylül ayına kadar devam edeceğini belirtti.

Turizm sezonuna belediye olarak hazır olduklarını vurgulayan Helvacıoğlu, "Biz haziran, temmuz, ağustos ve eylül aylarında belediye olarak kendi mücavir alanlarımızda hazırlıklıyız. Su, temizlik, ilaçlama, ulaşım, trafik ve buna benzer diğer hizmetlerle, ayrıca Yayla ve Erikli sahillerinde 'cep belediyelerimizle' beraber hazırlıklarımızı oluşturduk, personelimizi hazırladık." dedi.

Bazı kıyılarda görülen müsilajın (deniz salyası) şuan için Saros Körfezi'nde etkisinin olmadığını ifade eden Helvacıoğlu, şunları kaydetti:

"Saros Körfezi'nde şuanda müsilaj tehlikesi yok ancak olmayacak anlamına gelmiyor. Çünkü Marmara Denizi'nin bir bağlantısı da Çanakkale Boğazı ve Saros Körfezi. Bize ulaşması mümkün olsa da tecrübeli bir Çevre ve Şehircilik Bakanlığı var.

Bakanlığımız bu konuyla ilgili müthiş mücadele ediyor. Marmara Denizi'ni üzen bu müsilaj olayı bizde de olur ise önlemleri nasıl alacağımızı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızla, Valiliğimiz ile planlıyoruz."

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Kaynak: Anadolu Ajansı / İlker Gürel