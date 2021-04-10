Keşan Belediye Başkanı Helvacıoğlu'ndan TRAKYAKA'ya ziyaret
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Keşan Belediye Başkanı Helvacıoğlu'ndan TRAKYAKA'ya ziyaret

Anadolu Ajansı / Cihan Demirci - Haberler | Güncel
Keşan Belediye Başkanı Helvacıoğlu'ndan TRAKYAKA'ya ziyaret

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Trakya Kalkınma Ajansı (TRAKYAKA) Genel Sekreteri Mahmut Şahin'i ziyaret etti.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Trakya Kalkınma Ajansı (TRAKYAKA) Genel Sekreteri Mahmut Şahin'i ziyaret etti.

Helvacıoğlu, yaptığı açıklamada, TRAKYAKA ile hayata geçirilecek 2 projenin son rötuşlarını tamamladıklarını belirtti.

Keşan'ı projelerle geleceğe hazırladıklarını aktaran Helvacıoğlu, şunları kaydetti:

"Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreterimiz Mahmut Şahin ile Tekirdağ'da bir araya geldik. Ajansımızda projelerdeki ortağımız Keşan TSO'dan proje sorumlumuz Seda Havale ve Başkan Yardımcımız Tahir Özçınar ile Trakya Kalkınma Ajansı aracılığıyla ilçemize kazandıracağımız onaylanan 2 projemizle ilgili son rötuşları yaptık."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci

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