Keşan Belediye Başkanı Helvacıoğlu'ndan semt sahası açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Keşan Belediye Başkanı Helvacıoğlu'ndan semt sahası açıklaması

Keşan Belediye Başkanı Helvacıoğlu'ndan semt sahası açıklaması
Anadolu Ajansı / Cihan Demirci - Haberler | Güncel

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, "11 Mahalleye 11 Semt Sahası" projesi kapsamında Çamlıkent mevkisine de bir semt sahası kazandırılacağını belirtti.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, "11 Mahalleye 11 Semt Sahası" projesi kapsamında Çamlıkent mevkisine de bir semt sahası kazandırılacağını belirtti.

Helvacıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, CHP ilçe yönetiminin Çamlıkent mevkisine yapılması planlanan semt sahasına karşı çıktığını bildirdi.

Yatırımın engellenmek istendiğini belirten Helvacıoğlu, şunları kaydetti:

"11 Mahalleye 11 Semt Sahası projesi kapsamında Çamlıkent mevkisinde bir semt sahası kazandırılacak. Çamlıkent mevkisindeki, aralarında CHP ilçe yönetiminde olan bazı vatandaşlarımız 'semt sahasını buraya yapmayın' diyor. Ses ve gürültüden rahatsız olacaklarını ifade ediyorlar. Çamlıkent'e çocuklarımız ve gençlerimiz için yapacağımız bu tesis akşam saatlerine kadar hizmet verecek. Yani burasını ne kiraya vereceğiz ne de geceleri açık olacak. Yaşlılarımız kadar çocuklarımız da var. Ben Çamlıkent sakinlerine sesleniyorum, semt sahasının yapılmasını istiyorsanız gelin imzalarınızı bize ulaştırın.

Yani üzülerek ifade etmek istiyorum ki CHP yöneticilerini bugün yine gençlerimiz ve çocuklarımız için yapılacak bir projeyi daha engelleme çabasında gördük. CHP İlçe Başkanı işi gücü bırakmış bizi engellemeye çalışıyor. İlçe Başkanı, kadın kolları başkanı ve meclis üyeleri vatandaşımızı kışkırtıyor. 30 yıldır çivi çakılmamış, şimdi de bizi çalıştırmıyorlar. Hayretler içinde böyle bir yatırımı kim istemez diye soruyorum?"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Nikos Dendias Antony Blinken Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müjde Ar Mehtap Ar Cansu Dere Ebru Şallı
Spor Bülent Uygun Gökhan Gönül Hamza Hamzaoğlu Oğuzhan Özyakup Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Keşan Belediye Başkanı Helvacıoğlu'ndan semt sahası açıklaması
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.4.2021 11:04:52. #1.15#

title