Keşan Belediye Başkanı Helvacıoğlu'ndan semt sahası açıklaması

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, "11 Mahalleye 11 Semt Sahası" projesi kapsamında Çamlıkent mevkisine de bir semt sahası kazandırılacağını belirtti.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, "11 Mahalleye 11 Semt Sahası" projesi kapsamında Çamlıkent mevkisine de bir semt sahası kazandırılacağını belirtti.

Helvacıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, CHP ilçe yönetiminin Çamlıkent mevkisine yapılması planlanan semt sahasına karşı çıktığını bildirdi.

Yatırımın engellenmek istendiğini belirten Helvacıoğlu, şunları kaydetti:

"11 Mahalleye 11 Semt Sahası projesi kapsamında Çamlıkent mevkisinde bir semt sahası kazandırılacak. Çamlıkent mevkisindeki, aralarında CHP ilçe yönetiminde olan bazı vatandaşlarımız 'semt sahasını buraya yapmayın' diyor. Ses ve gürültüden rahatsız olacaklarını ifade ediyorlar. Çamlıkent'e çocuklarımız ve gençlerimiz için yapacağımız bu tesis akşam saatlerine kadar hizmet verecek. Yani burasını ne kiraya vereceğiz ne de geceleri açık olacak. Yaşlılarımız kadar çocuklarımız da var. Ben Çamlıkent sakinlerine sesleniyorum, semt sahasının yapılmasını istiyorsanız gelin imzalarınızı bize ulaştırın.

Yani üzülerek ifade etmek istiyorum ki CHP yöneticilerini bugün yine gençlerimiz ve çocuklarımız için yapılacak bir projeyi daha engelleme çabasında gördük. CHP İlçe Başkanı işi gücü bırakmış bizi engellemeye çalışıyor. İlçe Başkanı, kadın kolları başkanı ve meclis üyeleri vatandaşımızı kışkırtıyor. 30 yıldır çivi çakılmamış, şimdi de bizi çalıştırmıyorlar. Hayretler içinde böyle bir yatırımı kim istemez diye soruyorum?"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci