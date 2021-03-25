Keşan Belediye Başkanı Helvacıoğlu'ndan "ev taşınmasına engel olduğu" için ağaç kesilmesine tepki
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Keşan Belediye Başkanı Helvacıoğlu'ndan "ev taşınmasına engel olduğu" için ağaç kesilmesine tepki

Anadolu Ajansı / Cihan Demirci - Haberler | Güncel
Keşan Belediye Başkanı Helvacıoğlu'ndan 'ev taşınmasına engel olduğu' için ağaç kesilmesine tepki

Edirne'nin Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, "ev taşınmasına engel olduğu" gerekçesiyle ağaç kesilmesine tepki gösterdi.

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Edirne'nin Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, "ev taşınmasına engel olduğu" gerekçesiyle ağaç kesilmesine tepki gösterdi.

Helvacıoğlu, makamında düzenlediği basın toplantısında, dün üzücü ve düşündürücü bir olayla karşılaştıklarını söyledi.

Ev taşınmasına engel olduğu gerekçesiyle 15 yaşındaki bir ağacın yok yere kesilmesinden tüm Keşanlılar olarak üzüntü duyduklarını belirten Helvacıoğlu, şöyle devam etti:

"Belediyemizin park bahçeler ekibi ağacı kesen hakkında hızlı şekilde zaptını tuttu, rapor altına aldı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde kadın kolları başkanının topluma ayna olması gerekirken, göz göre göre sırf ev taşımak için ağaç katletmesi Keşan'ı da bizi de üzmüştür. Hiç bir istişareye başvurmadan, belediyemizin ve Keşan halkının hassasiyetlerini dikkate almadan, düşüncesiz yapılmış bu eylemi çok vahim buluyoruz ve kınıyoruz."

Helvacıoğlu, CHP İlçe Başkanlığının da bu konuyla ilgili özür dilemesi gerektiğini dile getirdi.

Kesilen ağacın yerine onlarca ağaç dikilmesi için CHP'nin kampanya başlatmasını öneren Helvacıoğlu, "Biz kestik ama yerine bu kadar ağaç dikeceğiz diye kampanya başlatmalarını öneriyorum." dedi.

Helvacıoğlu, Keşan Belediyesinin şu andan itibaren belediyeye imar işlerine, su parası yatırmaya, emlak servisine ya da kendilerini ziyarete gelen 500 kişiye fidan dağıtacaklarını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci

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