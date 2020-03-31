Keşan Belediye Başkanı Helvacıoğlu'ndan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına destek Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" Milli Dayanışma Kampanyası'na bir maaşını bağışlayarak yardımda bulundu.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" Milli Dayanışma Kampanyası'na bir maaşını bağışlayarak yardımda bulundu. Helvacıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan kampanyaya destek verdiğini söyledi. Kampanyaya bir aylık maaşını bağışlayarak katkıda bulunduğunu belirten Helvacıoğlu, şöyle konuştu: "Devletimiz aldığı tedbirlerle vatandaşının yanında olduğunu gösterdi. Zor günlerden geçiyoruz. Birlik ve dayanışma içinde birbirimize sahip çıkarak bu zor günleri aşacağız. Biz birlikte Türkiye'yiz, birlikte güçlüyüz. Salgına karşı mücadelemizden de hep birlikte galip çıkacağız." Helvacıoğlu, kampanyaya desteğini sosyal medya üzerinden #BizBizeYeterizTürkiyem etiketiyle de paylaştı. Kaynak: AA