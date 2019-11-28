Keşan Belediye Başkanı Helvacıoğlu'ndan Aydıner'e ziyaret
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Keşan Belediye Başkanı Helvacıoğlu'ndan Aydıner'e ziyaret

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner'e nezaket ziyaretinde bulundu.

28.11.2019 14:15 | Son Güncelleme: 28.11.2019 14:20
Keşan Belediye Başkanı Helvacıoğlu'ndan Aydıner'e ziyaret

Belediye Başkanı , Belediye Başkanı 'e nezaket ziyaretinde bulundu.


Edirne'nin Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner'i makamında ziyaret etti. Ziyarete ekibiyle birlikte gelen Helvacıoğlu, "Göstermiş olduğu misafirperverlik için Başkanımız Aydıner'e teşekkür ediyorum" dedi. Başkan Aydıner ise "Nazik ziyaretiyle bizleri onurlandıran sayın Mustafa Helvacıoğlu'na ve ekibine teşekkürlerimi sunuyorum" ifadesini kullandı. Oldukça sıcak bir atmosferde gerçekleşen ziyaret sırasında Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Gemici de hazır bulundu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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