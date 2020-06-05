Keşan Belediye Başkanı Helvacıoğlu'ndan AA'ya ziyaret
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Keşan Belediye Başkanı Helvacıoğlu'ndan AA'ya ziyaret

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Anadolu Ajansı (AA) Edirne Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

Keşan Belediye Başkanı Helvacıoğlu'ndan AA'ya ziyaret
05.06.2020 16:19 | Son Güncelleme: 05.06.2020 16:22

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Anadolu Ajansı (AA) Edirne Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

Helvacıoğlu, ziyarette, Anadolu Ajansının Keşan ve Trakya'nın tanıtımına büyük katkı sağladığını söyledi.

Tarafsız habercilik, mesleki ciddiyet ve hizmet anlayışı için ajans personelini kutlayan Helvacıoğlu, "Anadolu Ajansı Edirne Bölge Müdürü Salih Baran ve ekibine bölgemiz ile Keşan'ımıza haber ve habercilik anlamında kattıkları değerler dolayısıyla teşekkür ederim. AA ailesine başarılar diliyorum." dedi.

Baran da Helvacıoğlu'na ziyaretinden dolayı teşekkür ederek, habercilik çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Baran günün anısına Helvacıoğlu'na Anadolu Ajansı yayınlarından "Gökyüzünden Türkiye" adlı kitabı hediye etti.

Helvacıoğlu da Baran'a Keşan helvası armağan etti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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