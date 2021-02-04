Keşan Belediye Başkanı Helvacıoğlu'na ziyaret
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Keşan Belediye Başkanı Helvacıoğlu'na ziyaret

04.02.2021 09:23 | Son Güncelleme: 04.02.2021 09:26
Keşan Belediye Başkanı Helvacıoğlu'na ziyaret

AK Parti Gençlik Kolları İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Tarık Hatipler, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu'nu ziyaret etti.

AK Parti Gençlik Kolları İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Tarık Hatipler, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu'nu ziyaret etti.

Keşan Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Helvacıoğlu ziyarette yaptığı konuşmada gençlere daha iyi bir gelecek bırakmak için çalıştıklarını belirtti.

Gençlerden aldıkları güç ile yola devam ettiklerini aktaran Helvacıoğlu, "Gençlerimizin fikirlerine büyük önem veriyor, her zaman destekçileri olmaya devam edeceğimizin sözünü veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Hatipler de destekleri için Helvacıoğlu'na teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi.

Ziyarette, AK Parti Edirne Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyesi İsa Vural ve Asilcan İrcan da yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci

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