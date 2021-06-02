Keşan Belediye Başkanı Helvacıoğlu: "Kovid-19 ile mücadelede tedbiri elden bırakmayalım"
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Keşan Belediye Başkanı Helvacıoğlu: "Kovid-19 ile mücadelede tedbiri elden bırakmayalım"

Keşan Belediye Başkanı Helvacıoğlu: 'Kovid-19 ile mücadelede tedbiri elden bırakmayalım'
Anadolu Ajansı / İlker Gürel - Haberler | Güncel

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede tedbirin elden bırakılmaması gerektiğini bildirdi.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede tedbirin elden bırakılmaması gerektiğini bildirdi.

Helvacıoğlu, yaptığı açıklamada, ilçenin risk haritasında sarı renge döndüğünü söyledi.

Kırmızı renge dönülmemesi için tedbirin elden bırakılmaması çağrısında bulunan Helvacıoğlu, şunları kaydetti:

"Alacağımız tedbirler, uygulayacağımız çalışmalarla Edirne'ye mavi rengin de çok yakışacağını biliyoruz. Başarılı çalışmaları nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'muza, fedakar çalışmalarıyla bizlere hayat veren sağlık çalışanlarımıza, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı personelimize ve kurallara uyarak bizlere destek olan tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyoruz."

Keşan Belediye Başkanı Helvacıoğlu: 'Kovid-19 ile mücadelede tedbiri elden bırakmayalım'

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlker Gürel

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