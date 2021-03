Keşan Belediye Başkanı Helvacıoğlu: Keşan'ın vakaları, Edirne'nin kırmızı olmasına yetiyor

Türkiye'nin koronavirüs risk haritasında 'çok yüksek risk' grubunda yer alan Edirne'nin Keşan ilçe Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, "Vaka çıkan köy, mahalle, sokak ve apartmanlarda karantina düşünüyoruz. Kaymakamlığımız öncülüğünde karantinalar olacak. Toplu taşımada yüzde 50 kapasiteye düştük. Halk pazarımızla birlikte semt pazarlarımız da ikinci bir emre kadar kapatıldı. Herkes canla başla bu tablonun değişmesi için çaba sarf edecek" dedi.

Türkiye genelinde 1 Mart itibariyle kontrollü normalleşme süreci başlarken, Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı koronavirüs risk haritasında, Edirne 'çok yüksek risk' ile 'kırmızı' kategoride yer aldı. Edirne'nin 'kırmızı' kategoride yer almasına en büyük etken ise Keşan ilçesinde yaşanan vaka artışları oldu. Edirne Valisi Ekrem Canalp'in de katıldığı Keşan'daki İlçe Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında 20 maddelik önlem kararları alındı. Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz da polis ve zabıta ekipleriyle birlikte çarşı merkezi ve iş yerlerinde denetim yaptı.

'SEFERBERLİK BAŞLATIYORUZ'Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, toplantıda ciddi önlemler alınmasına karar verildiğini ifade ederek, "Koronavirüs yoğunluğunda Keşan önemli bir ayak. Neredeyse tek başına kırmızı olacak kadar yoğunluk gösteriyor. Keşan pandemi tedbirleri konusunda çok iyiydi. Fakat son zamanlarda bir rehavet oluştu. Biz Keşan'a yakışanı yapmalıyız. Ama iddialıyız. 2 hafta içerisinde sarı ya da maviye dönüşmek için bir seferberlik başlatıyoruz. Bu seferberlikte cuma, cumartesi ve pazar günleri gönüllü karantina adı altında vatandaşlarımızın evde kalmaları için bir çağrıda bulunacağız. Denetimlerin arttığı, uyarısız cezaların kesileceği bir döneme girdik. Maske ve mesafe kurallarına çok dikkat edeceğiz. Bir seferberlik ruhuyla bu işi çözmeyi düşünüyoruz. Kolluk kuvvetlerimiz, STK'larımız, muhtarlıklarımız bir dizi önlem aldı. Parklarımızı kapattık. Sürekli anonslarla vatandaşlarımızı uyarıyoruz. Test sonuçlarının daha hızlı gelmesi için girişimlerde bulunduk. Kapalı alanlarda HES kodu sorgulama zorunluluğunu artırıyoruz" dedi.'KARANTİNALAR OLACAK'

Keşan'da vaka sayılarında ciddi bir artış olduğunu ifade eden Helvacıoğlu, "Şu an tüm kurum ve kuruluşlar olarak virüsle mücadeleye odaklandık. Esnafımızı da düşünmemiz gerekiyor. Her yerde esnaf iş yerini açarken biz halk pazarını da kapattık. Vaka sayılarında şu an Keşan, köy ve beldeleriyle birlikte haritanın kırmızı olmasına yetiyor. Vaka çıkan köy, mahalle, sokak ve apartmanlarda karantina düşünüyoruz. Kaymakamlığımız önderliğinde karantinalar olacak. Toplu taşımada yüzde 50 kapasiteye düştük. Halk pazarımızın yanında semt pazarlarımız da ikinci bir emre kadar kapatıldı. Herkes canla başla bu tablonun değişmesi için çaba sarf edecek. Çünkü Keşan'ın vakaları, Edirne'nin kırmızı olmasına yetiyor. Bunu çok hızlı şekilde toparlamamız gerekiyor" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ünsal YÜCEL