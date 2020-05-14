Keşan Belediye Başkanı Helvacıoğlu hemşirelere "cihadiye yüzüğü" hediye etti Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, "Hemşireler Haftası" dolayısıyla Keşan Devlet ve Özel Keşan hastanelerini ziyaret ederek hemşirelere "cihadiye yüzüğü" hediye etti.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, "Hemşireler Haftası" dolayısıyla Keşan Devlet ve Özel Keşan hastanelerini ziyaret ederek hemşirelere "cihadiye yüzüğü" hediye etti.

Helvacıoğlu, devlet hastanesini ziyaretinde yaptığı açıklamada, hemşirelerin yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) en ön safta başarıyla mücadele ettiklerini söyledi.

"Sizlere hediye ettiğimiz yüzükler, dünyada eşi ve benzeri yaşanmamış tarihin yazıldığı Çanakkale Savaş'ında gönüllü hemşirelik yapan Türk kadınlarına hediye edilen ve üzerinde '1332 Cihadiye' yazılı yüzüğün hikayesidir." diyen Helvacıoğlu, şöyle devam etti:

"Çanakkale Savaşlarında yaralanan binlerce asker, gemilerle İstanbul'a taşınıp hastanelere yerleştirilir. Ancak hastanelerdeki hasta bakıcı ve hemşireler gelen yaralılara yardımcı olmada yetersiz kalmaktadır. Ev kadınlarından yardım istenir. Vatan hizmetinde cepheye koşan erkeklerinden geride kalmak istemeyen binlerce kadın, gönüllü olarak hastanelerde görev alır. Savaşın ardından kadınlara vefa borcunu ödemek için dönemin yöneticilerince para dağıtılması teklif edilir. Fakat kadınlar böyle bir teklifi kesinlikle kabul etmezler. Bunun üzerine Türk yetkilileri ordu depolarındaki İngiliz tüfeklerinin çelik namlularını kestirerek, üzerinde '1332 Cihadiye' yazılı yüzükler yaptırırlar. Bu yüzükler vatansever kadınlara yaptıkları hizmetin nişanesi olarak dağıtılır."

Para almadan canla başla memleketi için çalışan hemşirelerin hikayesinin takdire şayan olduğunu belirten Helvacıoğlu, "Çanakkale Savaşı'nda hemşirelere takılan 'cihadiye yüzüğü'nü sizlere hediye ediyorum. Keşan, koronavirüs döneminde önlemleri ile vaka sayısında Türkiye ortalamasının çok altında kalarak bir başarı hikayesi yazdı. Bunda da en büyük başarı sizlersiniz. Hemşireler Haftanız kutlu olsun." dedi.

Kaynak: AA