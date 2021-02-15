Keşan Belediye Başkanı Helvacıoğlu ekiplerle kar küredi
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Keşan Belediye Başkanı Helvacıoğlu ekiplerle kar küredi

15.02.2021 10:01 | Son Güncelleme: 15.02.2021 10:01
Keşan Belediye Başkanı Helvacıoğlu ekiplerle kar küredi

Keşan ilçesinde Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, kar küreme ve tuzlama çalışmalarına katıldı.

Keşan ilçesinde Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, kar küreme ve tuzlama çalışmalarına katıldı.

Ekiplerin çalışmasına eşlik eden Helvacıoğlu, kar küreğiyle yollardaki kar ve buzları temizledi.

Helvacıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, belediyenin karla mücadelesinin 36 saattir aralıksız sürdüğünü belirtti.

Ekiplerle birlikte el ele kol kola çalışma gerçekleştirdiklerini aktaran Helvacıoğlu, ilçede kapalı yolun bulunmadığını kaydetti.

Vatandaşları dikkatli olmaları yönünde uyaran Helvacıoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Kar yağışı akşam beklediğimiz gibi 23.00 civarında durdu. Ana yollarımız açık herhangi bir problem yok. Bütün ekipler çalışıyor, kent merkezi ve çarşıda kar ve buz temizliği yapıyoruz. Her sokakta 10-15 personelimiz var. Kar yağmasına seviniyoruz. 2-3 yıldır böyle yoğun bir kar yağmamıştı. Halkımızdan şunu istiyorum, bugün zorunlu olmadıkça özel araçlarıyla dışarı çıkmasınlar. Yarından sonra bir sıkıntı yok. Vatandaşlarımız dikkatli olsunlar."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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