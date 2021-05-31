Keşan Belediye Başkanı Helvacıoğlu AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti
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Keşan Belediye Başkanı Helvacıoğlu AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti

Keşan Belediye Başkanı Helvacıoğlu AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti
Anadolu Ajansı / Cihan Demirci - Haberler | Güncel

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba'yı ziyaret etti.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba'yı ziyaret etti.

Helvacıoğlu, ziyarette yaptığı konuşmada, AK Parti'nin büyük bir aile olduğunu söyledi.

Edirne ve Keşan için çok çalışmaya devam ettiklerini belirten Helvacıoğlu, "AK belediyecilik, gönül belediyeciliği anlayışı ile işbirliği içinde çalışıyoruz." dedi.

Helvacıoğlu, AK Parti Edirne Merkez İlçe Başkanı Önder Özcan'ı da ziyaret etti.

Keşan Belediye Başkanı Helvacıoğlu AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci

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