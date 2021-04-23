Keşan Belediye Başkanı Helvacıoğlu, 23 Nisan dolayısıyla koltuğunu 5. sınıf öğrencisi Benay'a devretti

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda koltuğunu 5. sınıf öğrencisi 11 yaşındaki Benay Basut'a devretti.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda koltuğunu 5. sınıf öğrencisi 11 yaşındaki Benay Basut'a devretti.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Keşan Belediye Başkanlığı makam koltuğuna oturan Benay Basut, sabah makam aracı ile evinden alındı.

Başkanlık makamı girişinde, Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu ve Başkan Yardımcıları tarafından karşılanan Basut'a çiçek takdim edildi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayan Basut, çocuklara bayramı armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e teşekkür ettiğini söyledi.

Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu'na da makam koltuğuna oturma fırsatını verdiği için teşekkür ettiğini belirten Basut, "Görevi devir aldığım sayın Başkanım parklarımızı düzenledi. Ben de parklara çeşme yaptırmak istiyorum. Benim de boş vakitlerimde keman çalacağım bir sokak yapacağız. Çocuklar için kendilerine ait küçük bir sera yapmak istiyorum. Keşan halkına ve çocuklara hizmet için bugünkü heyecanımla var gücümle çalışacağım." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlker Gürel