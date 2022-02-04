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Keşan'a Türkmen gelin geldi

AA, İlker Gürel - Güncel
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Keşan'a Türkmen gelin geldi

Keşan ilçesinde yaşayan Ramiz İkiz ve Türkmenistanlı Gulzhan Gandymova evlendi.

KEŞAN, EDİRNE (AA) - Keşan ilçesinde yaşayan Ramiz İkiz ve Türkmenistanlı Gulzhan Gandymova evlendi.

İkiz ve bir süredir Keşan'da yaşayan Gandymova evlenme kararı aldı.

Hazırlıklarını tamamlayan çift, Keşan Belediyesi Nikah Salonu'nda törenle dünya evine girdi.

Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu tarafından nikahları kıyılan İkiz ve Gandymova'nın mutluluklarını aileleri de paylaştı.

Helvacıoğlu, çifte mutluluk diledi.

AA / İlker Gürel - Güncel

Evlilik, Keşan, Güncel, Haber

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