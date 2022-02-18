Keşan'a Millet Bahçesi yapılacak

KEŞAN, EDİRNE (AA) - Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, ilçeye Millet Bahçesi yapılacağını bildirdi.

Helvacıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, ilçenin yeni meydanına kavuşacağını belirtti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un Keşan'a müjde verdiğini aktaran Helvacıoğlu, şunları kaydetti:

" Cumhuriyet Meydanı'ndaki 16 bin 766 metrekare alanda Keşan Millet Bahçesi ve meydan çalışmaları nisan ayında başlayacak. Yatırımların hayata geçirilmesi noktasında hükümetimizin gücü ve desteğini hissediyoruz. Keşan tarihinin en görkemli projelerinden biri daha hayata geçiyor. Keşan, yatırımlarla kabuğunu kırıp çağ atlıyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın takdirleri, Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum'un özverisi başta olmak üzere Edirne Valimiz Ekrem Canalp, Milletvekilimiz Dr. Fatma Aksal, İl Başkanımız Belgin İba, Cumhur İttifakımızın güç birliği ve emeği geçen tüm teşkilatlarımızın destekleri ile her gün Keşan'ımıza eser kazandırmanın gururunu yaşıyoruz."