Keşan'a 19 bin fidan dikildi

KEŞAN, EDİRNE (Bültenler) - 11 Kasım tarihinde ülke genelinde gerçekleştirilen ağaç fidanı dikme töreni Keşan'da da gerçekleştirildi.

Keşan Sağlık Meslek Lisesi'nnde gerçekleşen törene Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu ile kurum amirleri ile öğrenciler katıldı.

Fidan dikme töreninde konuşan Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, "Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından başlatılangeleceğe nefes seferberliği içinbir aradayız.

geleceğe nefes etkinliğimiz ile2019 yılından beri milyonlarca fidan toprakla buluştu.

Toplumumuzun tüm kesimleri ve ülkemizin her noktasında vatandaşlarımız bugün fidanlarımızı toprak ile buluşturuyor. Geleceğe nefes olmak için başlatılan etkinlik

son yıllarda ülke genelinde yürütülen ağaçlandırma çalışmalarına hız kazandıran, dünyaya

örnek olan bir seferberliktir. Bugün Keşan Orman İşletme Müdürlüğü'müz tarafından

19 bin adet fidan dikilecektir. Çocuklarımızın, gençlerimizin ve vatandaşlarımızın daha yeşil, havası daha temiz ve oksijeni bol bir ortamda yaşamaları için çalışıyoruz. Cennet vatanınevlatları olan bizler, temiz çevrenin bize atalarımızdan miras değil, gelecek nesillere emanetimiz olması gerektiğinin bilinciyle çalışmalarımızı durmaksızın sürdüreceğiz." dedi.

Katılımcılar ve öğrenciler tarafından fidan dikilmesi ile fidan dikme töreni sona erdi.

Keşan Orman İşletme Müdürlüğü'nce Keşan ve çevresinde toplam 19 bin fidanın dikiminin gerçekleştirildiği öğrenildi.

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