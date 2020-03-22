Keşan'a
Edirne Valiliği talimatıyla kent merkezi yanı sıra ilçelere giriş yapılan noktalarda da, koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı tedbirler artırıldı.
22.03.2020 16:10 | Son Güncelleme: 22.03.2020 16:28
Edirne Valiliği talimatıyla kent merkezi yanı sıra ilçelere giriş yapılan noktalarda da, koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı tedbirler artırıldı.
Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü, Keşan İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri ve sağlık ekipleri tarafından ilçeye giriş çıkış yapan araçlar durdurarak, araç içerisindeki vatandaşların vücut ısıları ölçülüyor.
Yüksek ateş tespit edilen yolcular 112 sağlık ekiplerine bildiriliyor.
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Kaynak: AA