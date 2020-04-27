Kerziban teyze kampanyaya ineğini bağışladı
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Kerziban teyze kampanyaya ineğini bağışladı

- Kerziban teyze kampanyaya ineğini bağışladı Sinop'un Boyabat ilçesinde 8 çocuk, 23 torun sahibi Kerziban Düşkünadlı kadın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı 'Biz Bize Yeteriz Kampanyası'na ineğini bağışlayarak destek verdi.

Kerziban teyze kampanyaya ineğini bağışladı
27.04.2020 13:49 | Son Güncelleme: 27.04.2020 13:52

- Kerziban teyze kampanyaya ineğini bağışladı

SİNOP - Sinop'un Boyabat ilçesinde 8 çocuk, 23 torun sahibi Kerziban Düşkünadlı kadın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı 'Biz Bize Yeteriz Kampanyası'na ineğini bağışlayarak destek verdi.

Bağışladığı ineği Belediye Başkanı Şefik Çakıcı'ya teslim eden Kerziban Düşkün, "Allah, Cumhurbaşkanımızdan razı olsun. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı gönülden sevdim. Bu ineği Cumhurbaşkanımızın başlattığı 'Biz Bize Yeteriz Kampanyası'na bağışlıyorum. Helali hoş olsun" dedi.

Kerziban Düşkün'ün örnek bir davranış sergilediğini belirten Belediye Başkanı Şefik Çakıcı da, "Sefa Mahallesi'nde bu Ramazan gününde teyzemiz bizleri evine davet etti. Kendisi bu ineği Cumhurbaşkanımızın başlattığı 'Biz Bize Yeteriz Kampanyası'na bağışladığını söylüyor. Kerziban teyzemiz şu anda bütün annelerimizi temsil ediyor. Bu gün bir daha Çanakkale ruhunun bu milletin kalbinde yaşadığını görüyoruz. Bu annelerimiz olduğu müddetçe bu millete asla bir şey olmaz. Bu millet sizlerin yardımlarıyla tüm dünyadaki mazlumların, tüm öksüz ve yetimlerin umudu olacak" diye konuştu.

Belediye yetkilileri tarafından teslim alınan Kerziban teyzenin ineği satılarak parası 'Biz Bize Yeteriz Kampanyası' kapsamında açılan hesaba Kerziban Düşkün adına yatırılacak.

Kerziban teyze kampanyaya ineğini bağışladı

Kaynak: İHA

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