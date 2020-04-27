Kerziban teyze kampanyaya ineğini bağışladı
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Recep Tayyip Erdoğan, Boyabat, Sinop, Yaşam, Haber

Kerziban teyze kampanyaya ineğini bağışladı

Sinop'un Boyabat ilçesinde 8 çocuk, 23 torun sahibi Kerziban Düşkün(68) adlı kadın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı 'Biz Bize Yeteriz Kampanyası'na ineğini bağışlayarak destek verdi.

27.04.2020 12:57 | Son Güncelleme: 27.04.2020 12:57
Kerziban teyze kampanyaya ineğini bağışladı

Sinop'un Boyabat ilçesinde 8 çocuk, 23 torun sahibi Kerziban Düşkün(68) adlı kadın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı 'Biz Bize Yeteriz Kampanyası'na ineğini bağışlayarak destek verdi.

Bağışladığı ineği Belediye Başkanı Şefik Çakıcı'ya teslim eden Kerziban Düşkün, "Allah, Cumhurbaşkanımızdan razı olsun. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı gönülden sevdim. Bu ineği Cumhurbaşkanımızın başlattığı 'Biz Bize Yeteriz Kampanyası'na bağışlıyorum. Helali hoş olsun" dedi.

Kerziban Düşkün'ün örnek bir davranış sergilediğini belirten Belediye Başkanı Şefik Çakıcı da, "Sefa Mahallesi'nde bu Ramazan gününde teyzemiz bizleri evine davet etti. Kendisi bu ineği Cumhurbaşkanımızın başlattığı 'Biz Bize Yeteriz Kampanyası'na bağışladığını söylüyor. Kerziban teyzemiz şu anda bütün annelerimizi temsil ediyor. Bu gün bir daha Çanakkale ruhunun bu milletin kalbinde yaşadığını görüyoruz. Bu annelerimiz olduğu müddetçe bu millete asla bir şey olmaz. Bu millet sizlerin yardımlarıyla tüm dünyadaki mazlumların, tüm öksüz ve yetimlerin umudu olacak" diye konuştu.

Belediye yetkilileri tarafından teslim alınan Kerziban teyzenin ineği satılarak parası 'Biz Bize Yeteriz Kampanyası' kapsamında açılan hesaba Kerziban Düşkün adına yatırılacak. - SİNOP

Kaynak: İHA

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