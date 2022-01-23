'Kerziban' cinayetinde gözaltı sayısı 5'e yükseldi

ANTALYA (DHA) - ANTALYA'nın Serik ilçesinde 2,5 aydır haber alınamayan Kerziban Keskin'in (61) öldürüldüğüne yönelik itirafın ardından gözaltına alınanların sayısı 5'e yükseldi.

Konya'da yaşayan, 3 çocuk annesi Kerziban Keskin, geçen yıl ekim ayının ilk haftası, Antalya'nın Serik ilçesindeki arkadaşı Hüsne D.'nin yanına geldi. Çocuklarının babası dışında 3 evlilik daha yapan Kerziban Keskin, Serik'e geldikten 20-25 gün sonra ortadan kayboldu. Keskin'in Konya'da yaşayan çocukları, anneleri hakkında kayıp başvurusunda bulundu.

Polis, cinayetle ilgili dün 1 kişiyi daha gözaltına aldı. Adı açıklanmayan kişiyle beraber gözaltındakilerin sayısı 5'e ulaştı. Şüphelilerden Hüsne D., dün saat 24.00 sıralarında polis tarafından Serik Merkez Mahallesi'nde bulunan ve cinayetin işlendiği iddia edilen evine getirildi. Hüsne D., evde cinayetle ilgili yer gösterme yaptı. Gözaltındaki 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından yarın Serik'te hakim karşısına çıkartılacak.