Uludağ faciasında otelin müdürü gözaltına alındı

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Kervansaray Otel'in müdürü Tekin Demir kimdir (Uludağ)?

Kervansaray Otel'in müdürü Tekin Demir kimdir (Uludağ)?
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Bursa'daki yangın faciasında milli kayakçı Berkin Usta ile Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı olan babası Yahya Usta'nın öldüğü Kervansaray Otel'in müdürü gözaltına alındı. Peki, Kervansaray Otel'in müdürü kim?

Bursa Uludağ'da Kervansaray Otel'de yangın çıktı. Alevlerin ortasında kalan Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı Yahya Usta ile Pekin Kış Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil eden milli kayakçı oğlu Berkin Usta hayatını kaybetti. Kervansaray Otel'in müdürü kim?

KERVANSARAY OTEL'İN MÜDÜRÜ KİM?

Olaydan sonra Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, otel müdürü Tekin Demir'i gözaltına aldı. Jandarma Komutanlığı'na getirilen Demir'in ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Hayatını kaybeden kayak hocalarının hocası Yahya Usta'nın ailesiyle birlikte sezon sona erdiği için dün gece kayak takımlarını topladığı ve bayram tatiline gideceği öğrenildi. Cumhuriyet Savcılığı'nın soruşturmasının sürdüğü Berkin ve Yahya Usta'nın cenazelerinin adli tıp kurumu morguna kaldırıldığı belirtildi.

"YANGININ MANGALDAN ÇIKTIĞI" İDDİASI

Otelin kayak odasını ve kafeteryasını işleten Yahya Kemal Usta'nın yangın sırasında oğlu Berkin Usta ve eşi Fikriye Usta ile birlikte otelde bulunduğu, yangının otelin verandasına yakılan mangaldan sıçrayan kıvılcımın, verandanın üzerindeki plastik alanı tutuşturmasıyla çıktığı iddia edildi.

BERKİN USTA KİMDİR?

Türkiye Kayak Federasyonu Alp Disiplini Milli takım sporcusu Berkin Usta, 2022 Pekin Kış Olimpiyatları'nda büyük slalomda Türkiye'yi temsil etti. Erkekler Alp Disiplini Büyük Slalom'da yarışan Berkin Usta, ilk inişinde 89 sporcu arasında 1.17.91'lik derecesiyle 45'inci olurken, ikinci inişinde de 1.24.81'lik derece elde etti. Berkin Usta, toplamda 2.42.72'lik derecesiyle ilk kez katıldığı olimpiyat oyunlarında 43'üncü sırada yer aldı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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