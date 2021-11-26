KERVANSARAY ENGELSİZ YAŞAM MERKEZİ HİZMET VERMEYE BAŞLADI

Belediye Başkanımız Selahattin Ekicioğlu : Engelli hemşehrilerimizin birlikte zaman geçireceği, beden eğitimi, el işi kursu, resim, ahşap boyama, müzik ve bilgisayar kurs vb. alanlarında hizmet alabilecekleri projemizle çok önemli bir ihtiyacı karşılıyoruz.

Belediye Başkanımız Selahattin Ekicioğlu, daha önce söz verdiği projelerden olan ve Kırşehir'de yaşayan engelli vatandaşlarımızın toplumsal yaşama daha çok adapte olacakları kervansaray Engelsiz Yaşam Merkezi'nin faaliyete başladığını şu ifadelerde bulundu:

Kervansaray Engelsiz Yaşam Merkezi'ndeki çalışmalarımız tamamlandı ve hizmet vermeye başladı.

Kırşehir'de bulunan engelli vatandaşlarımızın birlikte zaman geçireceği, beden eğitimi, el işi kursu, resim, ahşap boyama, müzik ve bilgisayar kurs vb. alanlarında hizmet alabilecekleri projemizle çok önemli bir ihtiyacı karşılıyoruz.

Kervansaray Engelsiz Yaşam Merkezi'nde, engel(siz) vatandaşlarımız hizmetlerimizden faydalanabilmek için geçtiğimiz ay içerisinde başvuruda bulundular.

Biz, Kırşehir Belediyesi olarak söz verdiğimiz projeleri hemşehrilerimizden aldığımız destekle bir bir hayata geçirmeye devam ediyoruz ve buna benzer çalışmalarımız farklı alanlarda devam edecek.

Engelsiz yaşam yolunda tüm kurum ve kuruluşların engellilerin yaşamını kolaylaştırıcı çözüm önerisi üretmesinin ortamını oluşturmak ve toplumsal farkındalığı arttırmak için hepimize büyük sorumluluklar düştüğünün farkındayız.

Kırşehir'de Engelsiz Yaşam için kurumsal işbirliği ve kamusal alanların erişilebilir olması kadar engelli hemşehrilerimizin yaşam standartlarının da iyileştirilmesi için Kırşehir Belediyesi olarak ne gerekiyorsa yapmaya bundan sonra da devam edeceğimizen kimsenin kuşkusu olmasın.

Bireysel ve yerel yönetimler olarak gerçekleştirmemiz gereken engelsizleştirme çalışmaları kapsamında engelli hemşehrilerimizin bu tür faaliyetlerden faydalanabilmesi en büyük dileğimizdir. Bu kapsamda Kervansaray Engelsiz Yaşam Merkezi'nin Kırşehir'imize hayırlı olmasını diliyorum. "

??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.



Sizce, asgari ücret ne kadar olacak? — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

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