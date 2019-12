Kervancıoğlu: "Kendimizi turizm elçisi ilan ettik"

02.12.2019 16:46 | Son Güncelleme: 02.12.2019 16:51

Alpeo-Kervan Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu, Kahramanmaraş'ta düzenlenen Türkiye Off-Road şampiyonasına ana sponsor olmanın gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.



Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl etkinlikleri kapsamında 2019 Türkiye Off - Road Şampiyonası'nın son ayağı olan final yarışları Kahramanmaraş'ta gerçekleştirildi. Şampiyonanın son gününde 'Alpedo-Kervan' adıyla sporcular seyirci etabında buluştu. Alpedo-Kervan olarak yarışların ana sponsoru olmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade eden Sami Kervancıoğlu, vatandaşlara da gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür etti. Kervancıoğlu, "Biz kendimizi turizm elçisi ilan ettik ve hep böyle kalacağız. Her şey şehrimiz için ve şehrimize her şey layık. Kahramanmaraş'ın tanıtımı için elimizden gelen çalışmalara devam edeceğiz. Bu tür etkinlikte desteklerimizi esirgeyemeyeceğiz. Daha güzel etkinliklere imza atmaya çalışacağız ve bu etkinlikte emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz. Burada çok güzel bir etkinlik oldu ve bizlerde bu etkinliğe her şeyden fedakarlık edip katkıda bulunuyoruz" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA