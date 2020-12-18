Kervancı başı heykeline "maske" taktılar

Kervancı başı heykeline "maske" taktılar

TOKAT - Tokat'ta deve figürlerinden oluşan kervanbaşı ve insan heykellerine korona virüsle mücadelede farkındalık oluşturmak amacıyla maske takıldı.

Tokat Belediyesi tarafından yapılan çalışmalarda 5 asır önce kentin tarihi ticaret merkezini oluşturan çarşı turizme kazandırıldı. Adeta açık hava müzesine dönüştürülen tarihi Sulu Sokak çarşısı su fıskiyeleri, su havuzları ve kanalları ile süslendi. 1400-1500'lü yıllarda deve kervanları ile insanların ticaret yaptığını simgeleyen kervan heykelleri müze binası karşısındaki cadde üzerine yerleştirildi. Bölgeye farklı bir hava katan deve heykelleri ile korona virüsle mücadele öne çıkan maske kullanımına dikkat çekildi.

"Maskeye" dikkat çektiler

Yerli ve yabancı turistlerin dikkatini çeken kervanla 'maske' kullanımına dikkat çekmek için sosyal mesaj verildi. Kervancı başını simgeleyen insan heykeli ile develerin üzerindeki heykellere maske takıldı. Salgınla mücadelede farkındalık oluşturmak amacıyla maske takılan heykeller vatandaşların dikkatini çekti. Özçekim yaparak sosyal medya hesaplarında paylaşan vatandaşlar maske takılmasının önemine dikkat çekti. Vatandaşlar tarafından ilgi gören heykellerle kuralları hatırlatmış olurken renkli görüntüler ortaya çıktı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / NURHAN İÇMEZ