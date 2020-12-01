Kerpiç evlerin damı, yağıştan korumak için çadır ve brandalarla örtülüyor
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Kerpiç evlerin damı, yağıştan korumak için çadır ve brandalarla örtülüyor

01.12.2020 10:05 | Son Güncelleme: 01.12.2020 10:37

Kerpiç evlerin damı, yağıştan korumak için çadır ve brandalarla örtülüyor Şırnak'ta kerpiç evlerini kış aylarında kar ve yağmurdan korumak isteyen vatandaşlar, evlerin damını çadır ve brandalarla örtüyor.

Kerpiç evlerin damı, yağıştan korumak için çadır ve brandalarla örtülüyor

ŞIRNAK - Şırnak'ta kerpiç evlerini kış aylarında kar ve yağmurdan korumak isteyen vatandaşlar, evlerin damını çadır ve brandalarla örtüyor.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı köylerde kerpiç evlerde yaşayan vatandaşlar çetin kış aylarında kar ve yağmurdan korunmak için çadır ve brandalarla evlerin damlarını örtmeye başladı. Çetin kış aylarında yorulmamak ve evlerinin akmasını önlemek isteyen vatandaşlar, kerpiçten olan evlerinin damlarını çadır ve branda serdi.

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Köylülerden Cihat Gükçe, yıllardır köylülerin kışa bu şekilde hazırlandığını söyledi. Gükçe, "Yıllar önce babalarımız onların döneminde çadır olmadığı için sürekli kış aylarında damlarda kar temizliyordu. Şimdi ise imkanlar gelişti ve herkes çadır, branda kullanıyor. Bu köylerde fakir aileler çok mecbur böyle mevsimlik çadır alarak korunuyor" dedi.

Kerpiç evlerin damı, yağıştan korumak için çadır ve brandalarla örtülüyor
Kerpiç evlerin damı, yağıştan korumak için çadır ve brandalarla örtülüyor
Kerpiç evlerin damı, yağıştan korumak için çadır ve brandalarla örtülüyor
Kerpiç evlerin damı, yağıştan korumak için çadır ve brandalarla örtülüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HAZIM GÖKÇE

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