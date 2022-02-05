Kerpiç evin tavanı, üzerinde biriken kar nedeniyle çöktü - Haberler
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Kerpiç evin tavanı, üzerinde biriken kar nedeniyle çöktü

Demirören Haber Ajansı, Erkan Altuntaş - Güncel
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Kerpiç evin tavanı, üzerinde biriken kar nedeniyle çöktü

AKSARAY'da üzerinde biriken kar nedeniyle kerpiç evin tavanı çöktü.

AKSARAY'da üzerinde biriken kar nedeniyle kerpiç evin tavanı çöktü. Evdeki Fadime Gevrek (49) ile oğlu Mehmet Ali Gevrek (8) yara almadan kurtuldu.

Olay, dün saat 21.30 sıralarında Yeşiltepe beldesi Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Fadime Gevrek, oğlu Mehmet Ali Gevrek ile birlikte evde otururken odanın tavanı ve duvarı çöktü. Anne ve oğlu, olaydan şans eseri ya almadan kurtuldu. İhbar üzerine çağrılan AFAD ekipleri, yaptıkları incelemede, çökmenin kar birikintisi nedeniyle oluştuğunu belirledi. Fadime Gevrek ve oğlu, geceyi yakınlarının evinde geçirdi.

FOTOGRAFLI


Kerpiç evin tavanı, üzerinde biriken kar nedeniyle çöktü

Kerpiç evin tavanı, üzerinde biriken kar nedeniyle çöktü

Demirören Haber Ajansı / Erkan Altuntaş - Güncel

kar, Güncel, Haber

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