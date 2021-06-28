Kerpiç evin damı çöktü
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Kerpiç evin damı çöktü

Kerpiç evin damı çöktü
Demirören Haber Ajansı / Yaşar Kaplan - Haberler | Güncel

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde kerpiç evin damı çöktü.

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde kerpiç evin damı çöktü. Ev sahibi İskender Kahraman (41), şans eseri yara almadan kurtuldu.

İlçenin Eski Kışla Mahallesi'nde İskender Kahraman'ın tek başına oturduğu evin damı, sabah saatlerinde çöktü. Kahraman şans eseri yara almadı. Tavanın çökmesiyle oda kullanılmaz hale geldi. İskender Kahraman, "Ben akşam saatlerinde geziden geldim. Geldiğim gibi odaya girmeden salonda dinlenmeye başladım. Sabaha doğru evin tavanında sesler duydum. Bir anda gözümü açtığımda deprem oluyor sandım. Tavanın çökeceğini anlayınca hızla dışarıya kaçtım. Dışarıya çıktığım anda tavan büyük bir gürültüyle çöktü. Şans eseri kurtuldum. Her gün odada yatıyordum, yorgunluğumdan dolayı odayı değil, bu kez salonda uyudum" dedi.


Kerpiç evin damı çöktü
Kerpiç evin damı çöktü
Kerpiç evin damı çöktü
Kerpiç evin damı çöktü
Kerpiç evin damı çöktü
Kerpiç evin damı çöktü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşar Kaplan

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