TUNCELİ Kerpiç evdeki yangını, itfaiye ve köylüler söndürdü
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TUNCELİ Kerpiç evdeki yangını, itfaiye ve köylüler söndürdü

14.03.2021 12:35 | Son Güncelleme: 14.03.2021 12:56

Kerpiç evdeki yangını, itfaiye ve köylüler söndürdüTUNCELİ'nin Çemişgezek ilçesinde 2 katlı kerpiç evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri ve köylülerin müdahalesiyle söndürüldü.

Kerpiç evdeki yangını, itfaiye ve köylüler söndürdü

TUNCELİ'nin Çemişgezek ilçesinde 2 katlı kerpiç evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri ve köylülerin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, sabah saatlerinde Akçapınar köyünde, Baki ve Hürmet Ersoy'un kaldığı 2 katlı kerpiç evin çatı katında henüz belirlenemeyen bir sebeple çıktı. Yangını fark eden köylüler, Ersoy çiftini evden çıkarıp, itfaiye ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, köylülerin de yardımıyla yangını kontrol altına aldı.

Söndürme çalışmalarının ardından, Ersoy çiftinin evinde hasar tespiti yapıldı.

TUNCELİ Kerpiç evdeki yangını, itfaiye ve köylüler söndürdü
TUNCELİ Kerpiç evdeki yangını, itfaiye ve köylüler söndürdü
TUNCELİ Kerpiç evdeki yangını, itfaiye ve köylüler söndürdü
TUNCELİ Kerpiç evdeki yangını, itfaiye ve köylüler söndürdü
TUNCELİ Kerpiç evdeki yangını, itfaiye ve köylüler söndürdü
TUNCELİ Kerpiç evdeki yangını, itfaiye ve köylüler söndürdü
TUNCELİ Kerpiç evdeki yangını, itfaiye ve köylüler söndürdü
TUNCELİ Kerpiç evdeki yangını, itfaiye ve köylüler söndürdü
TUNCELİ Kerpiç evdeki yangını, itfaiye ve köylüler söndürdü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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