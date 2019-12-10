: Kerpiç evde göçük: 3 ölü - Vedad Gürgen: "Bölgede yıkılması gereken 12 binanın tespitini yapık"

10.12.2019 18:38 | Son Güncelleme: 10.12.2019 18:42

Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürü Vedad Gürgen, Karatay ilçesinde kerpiç bir evde meydana gelen göçükte, enkaz altında kalan kadın ile 2 torununun hayatını kaybetmesine ilişkin, "Bölgede, yaklaşık 100 dönüm alan içerisinde 347 bina var. Karatay Belediyesi bu olaydan önce 12 binayla ilgili karar almış, 10'unu da yıkmış. Bu binalardan iki tanesi sağlamlaştırılmış. Bölgede yıkılması gereken 12 binanın tespitini yapık." diye konuştu.

Gürgen, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un görevlendirmesi üzerine Konya'ya gelerek, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Kaymakam Abdullah Selim Parlar ve beraberindekilerle olay yerinde incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

İncelemenin ardından, banın mensuplarına açıklamalarda bulunan Gürgen, yaşanan elim olaydan dolayı üzgün olduklarını belirterek, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.

Olayın gerçekleştiği alanın içerisinde 24 tescilli bina oluğunu ifade eden Gürgen, "Yıkılan kerpiç bina çok yıpranmış. Bu tescilli bir bina. Binanın restorasyonu yapılacak. Aynı zamanda burada bulunan binaların güçlendirilmesiyle ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum talimat verdi. Buradaki 36 binanın risk, yapı tespitlerini gerçekleştiriyoruz." şeklinde konuştu.

Gürgen, bölgedeki hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini dile getirdi.

Tespit edilen 36 riskli binadan 12'sinin yıkılacağını dile getiren Gürgen, şunları kaydetti: Bölgede, yaklaşık 100 dönüm alan içerisinde 347 bina var. Karatay Belediyesi bu olaydan önce 12 binayla ilgili karar almış, 10'unu da yıkmış. Bu binalardan iki tanesi sağlamlaştırılmış. Bölgede yıkılması gereken 12 binanın tespitini yapık. Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca buradaki 24 binanın güçlendirme ve restorasyon çalışması gerçekleştirilecek. Yıkılacak olan riskli binalarda kalan vatandaşlara da kira yardımı yapılacak. Vatandaşlarımızı uyarıyorum. Herkes kendi evinin tespitini bir kez daha gözden geçirsin. Hasar, zarar, ziyan var mı onlara baksın. Burada deprem olmaz deyip bunları ihmal etmesin. Bu konuda bakanlığımız da vatandaşın emrindedir."

Kaynak: AA

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