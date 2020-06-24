Kerpiç ev yandı, 7 kişilik aile evsiz kaldı
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Kerpiç ev yandı, 7 kişilik aile evsiz kaldı

ANKARA'nın Kahramankazan ilçesinde, Nusret Ünal'a ait kerpiç ev, dün gece çıkan yangında kül oldu.

Kerpiç ev yandı, 7 kişilik aile evsiz kaldı
24.06.2020 15:39 | Son Güncelleme: 24.06.2020 16:07

ANKARA'nın Kahramankazan ilçesinde, Nusret Ünal'a ait kerpiç ev, dün gece çıkan yangında kül oldu. Yangın nedeniyle evsiz kalan 7 kişilik Ünal ailesi, geceyi komşularında geçirdi.

Yangın, dün gece, ilçeye 12 kilometre mesafedeki Sarılar Mahallesi'nde bulunan 7 kişilik Ünal ailesine ait kerpiç evde çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangına uykuda yakalanan aile, can havliyle dışarı kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarına rağmen kerpiç ev yanarak, küle döndü.

Nusret Ünal (61), uykuda yanık kokusu aldığını, hemen ailesini uyandırıp, dışarı çıktıklarını anlatarak, "Evde eşim, üç çocuğum, kayınvalidem ve zihinsel engelli kayınbiraderimle kalıyorduk. Önce yanık kokusu geldi. 'Ne oldu?' diye bakmaya kalmadan alevler her yanımızı sarmaya başladı. Eşim ve oğlumla birlikte yanımızda kalan 50 yaşındaki zihinsel engelli kayınbiraderimi ve kayınvalidemi kurtardık. Çocukları da dışarı çıkardıktan sonra, evin alt katındaki ahırdan 3 ineğimi kurtardım. Başka da bir şey kurtaramadık. Sağolsun komşular bize evlerini açtı. 3 ineğin sütüyle geçiniyorduk. Ne yapacağımızı bilmiyoruz, yetkililerden yardım bekliyoruz" dedi.

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, yangın sonrası aileye geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Belediyenin Ünal ailesine konteyner göndereceği öğrenildi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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