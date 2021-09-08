Kernek Meydanı düzenlemesinde sona gelindi
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Kernek Meydanı düzenlemesinde sona gelindi

Kernek Meydanı düzenlemesinde sona gelindi
Anadolu Ajansı / Yeter Erdine - Haberler | Güncel

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Kernek Meydanı'nı aslına uygun bir şekilde yeniden inşa etmek için yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Kernek Meydanı'nı aslına uygun bir şekilde yeniden inşa etmek için yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından Kernek Meydanı Altyapı ve Taşkın Koruma Rehabilitasyon Yapım İşi kapsamında çalışmalar devam ediyor.

Altyapı çalışmalarının tamamlandığı alanda 2 bin metrelik isale hattı ve 400 tonluk su deposu yapıldı. 23 bin metreküp kazının yapıldığı alanda, 130 metrelik derme kanalı yenilendi.

Kernek Meydanı çalışmaları kapsamında biriktirme havuzu çalışmaları ve üstyapı çalışmaları sürüyor.

Yıkımı gerçekleştirilen 20 bağımsız bölümün hafriyat kaldırma çalışmalarına devam ediliyor.

Kernek Meydanı'nda yapılan çalışmaları inceleyen Başkan Gürkan, Malatya ile özdeşleşmiş, türkülere konu olmuş meydanda yaptıkları çalışmalara işaret ederek, "Kernek Meydanı'nın aslına uygun bir şekilde düzenlenmesi gerekiyordu. Özellikle kaybolan suyun ortaya çıkarılması noktasında arkadaşlarımız bir çalışma yaptılar. Suyun bir kısmı Kernek Meydanı'nda bir kısmının da diğer yerlerde kullanılmak üzere gerekli çalışmalar tamamlandı. Şu anda havuz çalışmaları devam ediyor. İnşallah 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Kernek Meydanı'nın açılışını gerçekleştirmek için arkadaşlarımız çalışmalarını planlıyor. Yapacağımız çalışmalarla birlikte Kernek Meydanı aslına uygun bir şekilde ortaya çıkarılmıştır. Çalışmalarımızın hemşerilerimize hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yeter Erdine

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