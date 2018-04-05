Kernek Külliyesi'nin İç Avlusunun Üstü Kapatılacak

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kernek Külliyesi'nin iç avlusunu çelik konstrüksiyon ile kapatıyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kernek Külliyesi'nin yaklaşık 800 metrekare olan açık iç avlusunun üzeri çelik konstrüksiyonla kapatılıyor.

Farklı dönemlerde birçok etkinliğe ev sahipliği yapan külliyenin, yağışlı havalarda iç avlusunun üstünün açık olmasından dolayı, yaşanan sıkıntıların giderilmesi için üzerinin kapatılmasına karar verildi.

Külliyenin iç avlusunun üzerini Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı kontrolörlüğünde, çelik konstrüksiyon taşıyıcılı üstü sandviç panel, altı ise ahşap olacak şekilde kapatılacak.

Önümüzdeki aylarda, iç avlunun üstünü kapama işinin bitirilmesi planlanıyor.