Kermeste yardım kutusu çalındı
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Kermeste yardım kutusu çalındı

Kermeste yardım kutusu çalındı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Düzce'de 1,5 yaşındaki Zeynep Sare bebek için başlatılan yardım kermesinde yardım kutusu çalındı.

Düzce'de 1,5 yaşındaki Zeynep Sare bebek için başlatılan yardım kermesinde yardım kutusu çalındı.

Yakalandığı hastalık nedeniyle tedavi gören 1,5 yaşındaki Zerynep Sare için yardım kampanyası başlatılmıştı. Gönüllüler, Zeynep Sare'nin tedavisi için gereken parayı, çeşitli organizasyonlar ve etkinliklerle toplamaya çalışıyordu. Anıtpark Meydanı'nda bulunan kermes alanında akşam karanlığından da faydalanan kimliği belirsiz kişi ya da kişiler minik Sare'nin tedavisi için konulan yardım kutusunu çaldılar.

Olayının ardından polis ekipleri hırsızlığı yapan kişi yada kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. Çevrede bulunan kameraları ve mobeseleri inceleyen ekipler, hırsızlık olayını aydınlatmak için çalışma başlattı. - DÜZCE

Kermeste yardım kutusu çalındı
Kermeste yardım kutusu çalındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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