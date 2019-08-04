Kermeste sattıkları ürünlerle aile bütçesine destek oluyor

Çorlu'da yaptıkları el emeği ürünleri satan kadınlar hem ekonomiye hemde aile bütçesine destek oluyor.

İlçede kurulan El Ürünleri Satış Kermesine katılan kadınlar yaptıkları ürünleri burada sergileme ve satma imkanı buluyor.

Kermese katılan Gönül Bulut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, el emeği ürünlerini satarak kızının eğitim hayatına destek olmaya çalıştığını belirtti.

Kermeslerde yer alarak hem kendisine hem de ülke ekonomisine katkıda bulunmaya çalıştığını belirten Gönül, "Çocukluğumdan beri örgü işine bir aşinalığım ve ilgim var. Bunu, sadece hobi olarak değil, bir gelir kaynağı olarak da düşündüm. Bölgede açılan kermes ve benzeri pazarlarda yer alarak ürettiğim el emeği göz nuru ürünleri satmaya başladım" dedi.

"Kızıma da bana da harçlık yine bu ürünlerden çıkıyor"

Kadınların yaptığı el emeği ürünlere gösterilen ilgiden memnun olduklarını ifade eden Bulut, kermeste yapılan ürünleri değerlendirme fırsatı da bulduklarını vurguladı.

Kendisine bir gelir sağlamasının yanı sıra üniversite öğrencisi olan kızına da sattığı ürünlerin gelirleri ile finansman sağladığını dile getiren Bulut, "Evde ürettiklerimizi değerlendirmeye çalışıyoruz. Sağ olsunlar bizim ürünlerimize ilgi alaka da çok iyi. Akşam evde örüyoruz, sabah burada satıyoruz. Buradaki el emeği göz nuru ürünlerimi satarak kızımı okutuyorum. Bunun yanında kızıma da bana da harçlık yine bu ürünlerden çıkıyor.

Bunun yanında bu tür organizasyonlarda çok güzel arkadaşlıklar ve dostluklar da yakalıyoruz. Bundan sonra da ürettiklerimi satarak kızımı okutmaya devam edeceğim." diye konuştu.

Kaynak: AA