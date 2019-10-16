Kermeste Mehmetçiğe destek için 15 bin 550 TL toplandı

16.10.2019 09:14

Develi Ahmet İslamoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi, Suriye'nin doğusuna Barış Pınarı operasyonu yapan Mehmetçiğe destek amaçlı düzenlediği kermeste 15.550 TL yardım topladı.



Develi Ahmet İslamoğlu İmam Hatip Lisesi'nde Barış Pınarı Harekatı'ndaki Mehmetçiğe destek için yapılan kermeste toplanan 15 bin 550 TL TSK Güçlendirme Vakfı hesabına yatırıldı. Yatırılan paranın dekontu Kur'an-ı Kerim ve Türk Bayrağı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Toprak, Okul Müdürü Ekrem Alpay ve öğrencilerle birlikte İlçe Jandarma Komutanı Özcan Zengin'e takdim edildi. Ahmet İslamoğlu İmam Hatip Lisesi Türkçe Öğretmeni Vefa Toprak ise öğrencilerin yazdığı mektubu İlçe Jandarma Komutanı Özcan Zengin'e teslim etti. İlçe Jandarma Komutanı Özcan Zengin öğrencilerin yazdığı mektupları askerlere dağıttı.



Okul Müdürü Ekrem Alpay konuyla ilgili açıklamasında, ""Malumunuz Barış Pınarı Harekatı başladı. Bu manada biz harekatın başladığı ilk günden öğrencilerimizle beraber ordumuzun yanında olmak adına çeşitli faaliyetler adına girdik. İlk gün derslerimize Fetih Suresi ile başladık daha sonra öğretmen arkadaşlarımızın, velilerimizin, okul aile birliğinin desteğiyle kermes organize ettik. Bu kermesten ettiğimiz geliri de Türk Silahlı Kuvvetlerini güçlendirme vakfına aktardık. İnşallah şu anda cephede savaşan askerlerimize muzafferiyetler diliyorum. İnşallah en kısa zamanda sağ salim memleketlerine dönerler. Biz bu manada onların yanında olduğumuzu göstermek onlara maddi ve manevi destek olma adına böyle bir organizasyon gerçekleştirdik. Bu organizasyonda emeği geçen velilerimize, öğrencilerimize ben teşekkür ediyorum, tekraren inşallah ordumuz muzafferiyetlerle memleketimize sağ salim dönerler inşaallah."dedi



Türkçe Öğretmeni Vefa Toprak" Ahmet İslamoğlu Anadolu İmamhatip Lisesi Türkçe öğretmeniyim. Şu anda Barış Pınarı harekatında, kahramanca mücadele eden askerlerimize destek amacıyla bir mektup yazdık öğrencilerimizle beraber, öğrencimizin yazdığı bir mektup beni çok duygulandırdı. Çok etkiledi bunu sizinle paylaşmak istiyorum. Öğrencimiz demişki; peygamberimiz Hz. Muhammed Çanakkale savaşında bizim yanımızdaydı, bizlerle beraberdi ve ben düşünüyorum, öyle hissediyorum ki şu anda peygamberimiz sizlerle beraber ve yine bizim yanımızda. Öğrencilerimizin yaşları küçük ama gönülleri çok büyük, kendileri küçük ama milli duyguları had safhada, öğrencimiz 10 yaşında 5. sınıf öğrencisi. 10-11 yaşındaki öğrencilerimiz çok güzel mektuplar yazdılar, çok içten milli duygularla yetişkincesine mektup yazdılar."dedi



Türkçe Öğretmeni Vefa Toprak konuşmasına şöyle devam etti:



"Barışın öncüsü olan, dostlarına güven veren kahraman Türk Ordusuna ay yıldızlı bayrağımızın dalgalanması için mücadele veren kahraman askerlerimize buradan selamlarımızı iletiyoruz. Tüm okul olarak, öğretmenler olarak, öğrencilerimizle beraber onların yanındayız. Allah onları muzaffer eylesin, zaferlerini daim eylesin biz biliyoruz ki son ocak, son ev kalana kadar bizim bayrağımız dalgalanacak, ezanımız dinmeyecektir."dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA