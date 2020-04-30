Kermesler de online oldu ÇABA Derneği'nin gelirini sosyal sorumluluk ve eğitim projelerine aktarmak üzere her yıl düzenlediği Alışveriş Şenliği, bu yıl yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle Hepsiburada iş birliğinde online olarak gerçekleştirilecek.

ÇABA Derneği'nin gelirini sosyal sorumluluk ve eğitim projelerine aktarmak üzere her yıl düzenlediği Alışveriş Şenliği, bu yıl yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle Hepsiburada iş birliğinde online olarak gerçekleştirilecek. Bu yıl 11'incisi düzenlenecek kermes, 2 Mayıs Cumartesi gününden başlayarak tüm yıl boyunca Hepsiburada'da açık olacak.

Toplumun ihtiyaç duyulan her alanında gerçekleştirdiği yardım faaliyetleriyle bugüne kadar pek çok projeye imza atan ÇABA Derneği'nin gelenekselleşen kermes etkinliği 2 Mayıs itibarıyla e-ticaret platformu Hepsiburada'da "ÇabaBurada" adıyla açılacak mağazada gerçekleştirilecek. 35'ten fazla kategoride, 25 milyonu aşkın ürün çeşidiyle aylık 150 milyondan fazla ziyaretçinin ihtiyaçlarını karşılamak için çalıştığını duyuran Hepsiburada'da, 'ÇabaBurada'nın özel tasarımcı, marka ve ürünleri yıl sonuna kadar satışta olacak.

"İYİLİK ERTELENMEZ"

İş birliğiyle ilgili görüşlerini paylaşan ÇABA Başkanı Eda Kosif, "Bir ilke imza atmak kadar, başladığımız projelerimize kaldığımız yerden devam edebilecek olmak da bizi çok mutlu ediyor. İyilik ertelenmez ve ertelenmemeli bu projeyle çok daha geniş kitlelere hitap etme şansımız olacak. Katılımın ve desteğin çok yoğun olacağını düşünüyorum." dedi.

Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Mutlu Erturan ise, "Türkiye'de dijitalleşmenin ve e-ticaretin öncüsü bir marka olarak ÇABA ile başlattığımız iş birliğinden memnuniyet duyuyoruz. Aylık 150 milyondan fazla ziyaretçiyi ağırladığımız platformumuzda, müşterilerimizi ÇABA ile buluşturduğumuz ve ÇABA'nın projelerinin devamlılığında rol aldığımız için mutluyuz." diye konuştu.

Kaynak: DHA