Kerm Ebu Salim Sınırı'nın Kapatılması Gazze Ekonomisini Vurdu

İsrail'in, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin tek ticari sınır kapısı olan Kerm Ebu Salim'i kapatma kararının, "sanayi ve ticaret sektörünü" tehdit ettiği ve Gazze'deki fabrikaların üretimini yüzde 60 azalttığı belirtildi.

Gazze'deki "Ablukayla Mücadele Halk Komitesi Başkanı" Cemal el-Hudari, Gazze'de düzenlediği basın toplantısında, "İsrail yönetiminin, yaklaşık iki hafta önce aldığı Kerm Ebu Salim'i kısmi olarak kapatma kararı, sanayi ve ticaret sektörünün kademeli olarak çökmesine neden oluyor." dedi.

İsrail'in Gazze'yi "boğma" planının, sanayi ve ticaret sektörleri aracılığıyla öncelikli olarak ekonomiyi hedef aldığına işaret eden Hudari, yaklaşık bin çeşit malzemenin sınır kapısından geçişinin engellendiğini söyledi.

Hudari, sınır kapısının kapalı tutulduğu her bir günün, ekonomiyi tehlikeye ve çöküşe doğru yaklaştırdığına işaret ederek, şöyle devam etti:

"Gazze'deki çeşitli endüstriler için gerekli olan hammaddelerin yüzde 100'ünün tedarik edilmesine izin verilmiyor. Sınır kapısının kapatılmasının ardından iki hafta içerisinde ham madde yetersizliği dolayısıyla Gazze'deki fabrikalarda üretim yüzde 60 oranında azaldı. Bu da sanayi sektörünün aşamalı olarak çöküşü demektir."

Gazze'deki Filistinli tüccarlara ait, sanayi ve ticaret malzemeleri yüklü yaklaşık 2 bin 500 tırın, İsrail limanların da tutulduğu bilgisini veren Hudari, sınır kapısının kapatılmasının, hizmet ve tarım sektörünü de etkileyeceğine işaret etti.

Hudari, sınır kapılarının Gazze'yi hedef alan siyasi ve güvenlik denkleminin dışında tutulması gerektiğini belirterek, "Uygulanması gereken tek denklem, sınırlamalar veya yasaklar olmadan sınır kapılarının açık kalmasıdır." ifadesini kullandı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 9 Temmuz'da, İsrail tarafından abluka altındaki Gazze'ye ticari malların girişi için kullanılan tek sınır kapısı Kerm Ebu Salim'in kapatılacağını duyurmuştu.

Netanyahu, "Hamas'a karşı derhal çok sıkı önlemleri yürürlüğe koyuyoruz. Önemli bir adım olarak bugün Kerm Ebu Salim Sınır Kapısı'nı kapatıyoruz. Buna ilave adımlar da atacağız." demişti.

İsrail, 17 Temmuz'da da Kerm Ebu Salim Sınır Kapısı'nı gıda ve ilaç girişi hariç tamamen kapatmış, Gazze açıklarındaki avlanma mesafesini de 9 milden 3 mile düşürmüştü.