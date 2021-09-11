Son dakika haber: Kerküklülerin Türkiye'deki orman yangınları ve sel felaketi için topladığı bağışlar Büyükelçiliğe teslim edildi - Haberler
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Son dakika haber: Kerküklülerin Türkiye'deki orman yangınları ve sel felaketi için topladığı bağışlar Büyükelçiliğe teslim edildi

AA / Haydar Karaalp - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Irak'ta Kerkük Valiliği ve Irak Türkmen Cephesi'nin (ITC) önderliğinde Türkiye'de yaşanan orman yangıları ve sel felaketi için toplanan bağışlar, Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Ali Rıza Güney'e teslim edildi.

Irak'ta Kerkük Valiliği ve Irak Türkmen Cephesi'nin (ITC) önderliğinde Türkiye'de yaşanan orman yangıları ve sel felaketi için toplanan bağışlar, Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Ali Rıza Güney'e teslim edildi.

Irak Türkmen Cephesi Başkanı Hasan Turan, toplanan bağışı Kerkük halkı adına Bağdat'taki Büyükelçilikte Büyükelçi Güney'e teslim etti.

Burada konuşan Turan, Temmuz ayında Türkiye'de meydana gelen orman yangıları ardından da yaşanan sel felaketinin Kerkük halkını üzdüğünü ifade ederek, Kerkük Valiliği ve ITC olarak bağış kampanyası başlattıklarını anımsattı.

Turan şöyle devam etti:

"Türkiye Cumhuriyeti devleti ve halkı her zaman yanımızda olmuş, yaralarımızı sarmıştır. Kerküklüler ve özellikle Türkmenler olarak Türkiye Cumhurbaşkanlığı, hükümeti ve halkına karşı vefa borcunu yerine getirmek için yardım kampanyası başlatmıştık. Kerküklüler, Valilik, iş adamları, Kerkük Ticaret Odası ve STK'lar bizi yalnız bırakmadı. Yapılan bağışları bugün sayın Büyükelçiye teslim etmek için buradayız. Allah ne Türkiye ne de Irak'a bu tür acı olaylar yaşatmasın."

Büyükelçi Ali Rıza Güney de "Bu yardımınızı devletim ve hükümetim adına sizden teslim alıyorum." diyerek, "anlamlı jest" olarak nitelendirdiği bağış kampanyası için ITC, Valilik ve Kerkük halkına teşekkür etti.

Türkiye Cumhuriyeti'nin Irak'ın her kesiminin yanında olduğunu vurgulayan Güney, Kerkük'ü de Irak'ın "göz bebeği" olarak gördüklerini kaydetti.

Son dakika haber: Kerküklülerin Türkiye'deki orman yangınları ve sel felaketi için topladığı bağışlar Büyükelçiliğe teslim edildi

Son dakika haber: Kerküklülerin Türkiye'deki orman yangınları ve sel felaketi için topladığı bağışlar Büyükelçiliğe teslim edildi

Son dakika haber: Kerküklülerin Türkiye'deki orman yangınları ve sel felaketi için topladığı bağışlar Büyükelçiliğe teslim edildi

Son dakika haber: Kerküklülerin Türkiye'deki orman yangınları ve sel felaketi için topladığı bağışlar Büyükelçiliğe teslim edildi
AA / Haydar Karaalp - Son Dakika Haberleri
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