Kerkük Valisi'nin Görevden Alınma Kararı İmzalandı

Irak Başbakanı Haydar İbadi, Kerkük Valisinin görevden alınması kararını imzaladı. Karar oylama için parlamentoya gönderildi.



Irak Parlamentosu Başkanı Selim Cuburi'nin ofisinden yapılan açıklamada, Irak Başbakanı Haydar İbadi'nin Kerkük Valisinin görevden alınması talebinin bugün kendilerine ulaştığı bildirildi. Başbakan İbadi'nin valinin görevden alınması kararını imzaladığı ve kararın onaylanması üzerine parlamentoya gönderildiği aktarıldı.



Kerkük Valisi, bağımsızlık referandumuna katılma kararı almıştı. - KERKÜK