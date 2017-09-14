Kerkük Valisi Kerim'in Görevden Alınması

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanlığı, Kerkük Valisi Necmeddin Kerim'in, görevden alınması kararını kabul etmediklerini açıkladı.



Başkanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Kerkük Valisi Necmeddin Kerim'in Irak meclisi kararıyla görevden alınmasını şiddetle kınıyor, bu kararı kabul etmiyoruz." ifadeleri yer aldı.



Açıklamada, Irak meclisinin söz konusu kararla, anayasayı bir kez daha ihlal ettiği belirtilerek, bu durumun gerçek bir ortaklığın kalmadığının ispatı olduğu vurgulandı.



Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:



"Genelde Kürdistan halkı özelde Kerküklüler, hiçbir şekilde Irak meclisinin kararına bağlı kalmayacaktır. Irak meclisi, Sayın Necmeddin Kerim'e bu güvenoyunu vermedi ki geri alabilsin. Kerim, seçilmiş ve Kerkük İl Meclisinden güvenoyu almıştır. Bu kararın sahibi Kerkük halkıdır, Irak meclisi değil."



Irak meclisi, bugün düzenlediği oturumda Kerkük Valisi Necmeddin Kerim'i görevinden azletme kararı almıştı.